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Пользователи Facebook поддержали Россию в призыве США вывести войска из Сирии

Политика
Пользователи Facebook поддержали Россию в призыве США вывести войска из Сирии
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 января. Территорию Сирии должны покинуть все иностранные войска, которые находятся там незаконно, в том числе и США. Об этом заявил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский.

Мнение политика нашло одобрение среди сограждан. Они посчитали, что американская армия находится в Сирии слишком долго.

«Если сейчас получится выдавить из Сирии войска США, для всех членов НАТО станет очевидным, что американский король голый. Для самих США, учитывая имеющийся там конфликт элит и весьма сомнительную легитимность Байдена, это станет началом политического кризиса и коллапса власти», — написал Александр Ш.

Евгений Т. отметил, что если власти РФ так прямо высказали все США, то у них явно есть серьезные аргументы. Иначе этот спор невозможно выиграть.

«В карточных играх с 36 картами можно бить одну другой. Судя по всему, за столом началась игра по-крупному. Ходят уже с карт, на которых нарисованы государства. Какой картой побьет нашу Госдеп?» — интересуется Владимир К.

Александр Л. считает, что президент США Джо Байден не замечает бревно в своем же глазу. Если Запад хочет мира, то нужно идти навстречу. Претензии и санкции ни к чему не приведут.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США не оснащены должным образом для расследования случаев гибели гражданских лиц и принятия мер по предотвращению убийства мирных граждан в странах пребывания американского контингента в будущем. К такому выводу пришли эксперты, проводившие независимое исследование для Пентагона.

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Сирия сша войска полянский
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