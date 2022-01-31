Каждый четвертый россиянин тратит от 10 до 20 тысяч в год на ювелирные украшения

Москва, 31 января. Каждый пятый опрошенный россиянин покупает ювелирные украшения в качестве финансовой подушки безопасности.

Чаще всего россияне тратят на ювелирные украшения от 10 до 20 тысяч рублей в год, об этом заявило 25% мужчин и 21% женщин. Об этом сказано в исследовании банка «Открытие» и «Открытие Инвестиции», передает РИА Новости.

«Около 21% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. При этом 79% мужчин и 77% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений», — заявили эксперты.

Кроме того, 58% женщин и 55% мужчин раз в год покупают себе ювелирные украшения. Несколько раз в год такие покупки совершают треть россиянок и четверть россиян. Лишь один процент женщин и пять процентов мужчин покупают себе ювелирные украшения несколько раз в месяц.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян сократила расходы за последние три месяца. При этом менее трети респондентов отметили, что увеличили траты, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».