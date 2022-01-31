Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 08:37
08:36
Политика
Политолог Ордуханян уверен, что интеграция России с Украиной возможна без Запада
08:33
Политика
Пользователи Facebook согласились с Лукашенко относительно поддержки России в войне
08:32
Происшествия
Самолет остановили при взлете из Новосибирска в Москву
08:28
Общество
Россиянка предупредила туристов о ядовитых медузах и сколопендрах в Таиланде
08:25
Общество
Заммэра Москвы Ликсутов анонсировал оплату картой на всех столичных турникетах метро
08:23
Общество
Россияне выразили соболезнования по случаю смерти Куравлева
08:15
Общество
Пользователи Facebook выразили недовольство подготовкой украинских нацистов канадцами
08:07
Происшествия
Три машины МЧС тушили загоревшийся мусор на Дальневосточном проспекте в Петербурге
08:04
Политика
Пользователи Facebook не оценили причину новых антироссийских санкций от США
08:02
Политика
Читатели Der Spiegel: Джонсон отвлекает внимание британцев от проблем «войной» с Россией
Все новости

Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой

Общество
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Москва, 31 января. Знаменитого сценариста и режиссера Виктора Мережко похоронят в Москве, несмотря на то, что последние годы жизни он жил и работал в Петербурге. Кинематографист будет покоиться рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Виктора Мережко не стало 30 января. Он скончался в больнице, где последние недели находился с огромным поражением легких. Как указала дочь сценариста «Родни» Мария, отец не хотел ложиться в больницу, и его фактически силой туда положили. Петербургские врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.

Несмотря на то, что Петербург стал последней обителью для кинематографиста, семья решила похоронить Мережко в Москве. Там, где покоится его супруга, ушедшая из жизни в 1997 году.

«В Москве, на Троекуровском кладбище рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад», — сказала в беседе с kp.ru Мария, отвечая на вопрос о месте похорон.

В этот же день, 30 января, не стало звезды фильма «Ива Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева. Артист с начала января находился в больнице.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой
похороны троекуровское кладбище мережко
Комментировать