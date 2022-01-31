Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой

Москва, 31 января. Знаменитого сценариста и режиссера Виктора Мережко похоронят в Москве, несмотря на то, что последние годы жизни он жил и работал в Петербурге. Кинематографист будет покоиться рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Виктора Мережко не стало 30 января. Он скончался в больнице, где последние недели находился с огромным поражением легких. Как указала дочь сценариста «Родни» Мария, отец не хотел ложиться в больницу, и его фактически силой туда положили. Петербургские врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.

Несмотря на то, что Петербург стал последней обителью для кинематографиста, семья решила похоронить Мережко в Москве. Там, где покоится его супруга, ушедшая из жизни в 1997 году.

«В Москве, на Троекуровском кладбище рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад», — сказала в беседе с kp.ru Мария, отвечая на вопрос о месте похорон.

В этот же день, 30 января, не стало звезды фильма «Ива Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева. Артист с начала января находился в больнице.