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Российские военные развернули систему управления войсками в Белоруссии в рамках учений

Армия
Российские военные развернули систему управления войсками в Белоруссии в рамках учений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 января. Подразделения Восточного военного округа ВВО России начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и организовали единую систему управления войсками в рамках учений.

На всех пунктах работает видео-конференц-связь, а командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в реальном времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал совместные учения России и Белоруссии внутренним делом стран. Он подчеркнул, что грядущие военные учения имеют сугубо оборонительный характер.

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