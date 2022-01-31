Юлию Барановскую затравили после слухов о романе с Григорием Лепсом

Москва, 31 января. Знаменитая телеведущая Юлия Барановская подверглась жестким нападкам со стороны подписчиков после слухов о ее романе с разведенным певцом Григорием Лепсом.

Бывшая возлюбленная российского экс-футболиста Андрея Аршавина появилась на мероприятии у певца Эмина Агаларова. Она поделилась с поклонниками фотографией со звездой. Интернет-пользователи пришли в восторг от внешнего вида звезды телевидения и отметили, что она прекрасно выглядит.

В то же время другие подписчики Барановской затравили ее из-за слухов о романтических отношениях с Лепсом. О новой паре рассказала телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Вечерний Ургант». Однако ни Лепс, ни Барановская не подтвердили свои отношения. Но телеведущей уже досталось от комментаторов.

«Ты шо не сказала, что с Лепсом встречаешься»; «Уже до Эмина добралась»; «А Гриша фоткает?»; «Юля, а как же принципы?» — написали комментаторы.

В конце прошлого года стало известно о расставании Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Артист был женат на женщине 20 лет. У них подрастают трое детей.