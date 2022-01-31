Пользователи «ВКонтакте» высмеяли НАТО после признания о ненападении России

Москва, 31 января. В Сети появилась информация, согласно которой в Североатлантическом альянсе начали признавать тот факт, что Россия не собирается «вторгаться» на Украину.

Новость вызвала бурную реакцию в российских соцсетях. Граждане выразили свое мнение через «ВКонтакте».

«Клоуны все никак не уймутся? Они сто раз уже переносили вторжение. Скоро потребуют неустойку за то, что Российская Федерация так и не напала», — предполагает Александр К.

Константин У. вспомнил, как Запад постоянно писал о «вторжении», и особенно были новости о январе-феврале. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Теперь, выходит, Евросоюз и США «дали заднюю», а потому их слова ничего не стоят.

«Бедная Украина, которая уже восемь лет ведет ожесточённые бои против России, вдруг поняла, что Россия не планирует вторгаться!» — пишет Иван Г.

Дмитрий Б. удивлен, что НАТО только сейчас это признали. Руководство России прямо говорило, что не будет нападения.

Ранее американский военный эксперт Питер Харрис заявил, что архитектуру Североатлантического альянса необходимо перестроить, чтобы избежать конфликта с Россией. По его словам, на смену НАТО должен прийти инклюзивный общеевропейский институт.