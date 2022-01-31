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Продюсер «Мира Юрского периода» намекнул на четвертую часть

Шоу-бизнес
Продюсер «Мира Юрского периода» намекнул на четвертую часть
Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Лос-Анджелес, 31 января. Продюсер фильма «Мир юрского периода: Господство» Фрэнк Маршалл заявил, что, несмотря на завершение трилогии, фанаты кинофраншизы смогут увидеть еще больше историй о динозаврах.

Научно-фантастическая кинолента выйдет в кинотеатрах в июне 2022 года. Она является триквелом, в съемках которого приняли участие как звезды «Мира юрского периода», так и актеры из предыдущих частей франшизы. Об этом пишет ScreenRant.

Режиссер Колин Треворроу ранее заявлял, что «Господство» является завершающей частью для всей франшизы, для обоих поколений. Однако продюсер считает, что у Universal Pictures еще есть возможности для создания новых кинолент.

Продюсер «Мира Юрского периода» намекнул на четвертую часть
Кадр из фильма «мир юрского периода: господство» /

«Я думаю, что "Господство" завершит эту трилогию, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сядем и посмотрим, что нас ждет в будущем. У нас есть замечательный сериал "Лагерь меловой" на Netflix. Мы, очевидно, хотим снимать качественные, хорошие фильмы с отличным повествованием, отличными сценаристами и режиссерами, но мы определенно хотим сделать больше в мире Юрского периода», — подчеркнул Маршалл.

Ранее стало известно, что фильм «Стражи Галактики. Часть 3» станет последней картиной для нынешнего состава команды супергероев. Этой новостью поделился режиссер трилогии Джеймс Ганн.

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кино мир юрского периода фрэнк маршалл
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