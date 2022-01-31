Депутата Рады Бужанского поверг в шок одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС

Киев, 31 января. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высказался по поводу запуска Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС.

Ранее украинская компания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории государства одновременно были запущены все 15 энергоблоков. Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала АЭС нет. Депутата Рады эта новость повергла в шок.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что компании из США и Великобритании планируют перепрофилировать угольные электростанции в атомные. Они хотят полностью заменить котлы модульными реакторами уже к 2030 году.