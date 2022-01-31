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Депутата Рады Бужанского поверг в шок одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС

Политика
Депутата Рады Бужанского поверг в шок одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС
wikipedia.org  /  Дьяков Владимир Леонидович / CC BY 3.0

Киев, 31 января. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высказался по поводу запуска Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС.

Ранее украинская компания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории государства одновременно были запущены все 15 энергоблоков. Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала АЭС нет. Депутата Рады эта новость повергла в шок.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что компании из США и Великобритании планируют перепрофилировать угольные электростанции в атомные. Они хотят полностью заменить котлы модульными реакторами уже к 2030 году.

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украина аэс максим бужанский
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