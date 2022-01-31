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Винсент Д"Онофрио хотел бы сыграть в «Человеке-пауке — 4»

Шоу-бизнес
Винсент Д"Онофрио хотел бы сыграть в «Человеке-пауке — 4»
wikimedia.org  /  GabboT/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 31 января. Голливудский актер Винсент Д"Онофрио заявил, что хотел бы принять участие в съемках четвертой части фильма «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли.

Артист ранее играл злодея Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова». Недавно он повторил свой знаменитый образ уже в рамках киновселенной Marvel, появившись в последних эпизодах «Соколиного глаза». Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью актер рассказал, что надеется на дальнейшее развитие персонажа в будущих проектах. В частности, он хотел бы сыграть Кингпина в «Человеке-пауке», ведь это один из самых популярных антагонистов супергероя.

Винсент Д"Онофрио хотел бы сыграть в «Человеке-пауке — 4»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Я хотел бы пообщаться со всеми ними. Я имею в виду, очевидно, что Каратель, Сорвиголова и Человек-паук — это те, с кем мой персонаж связан в комиксах. Но есть много места для других героев. Я могу только надеяться, что это произойдет. Но я имею в виду, конечно, Человека-паука. Я думаю, что это было бы действительно очень весело. Я хочу этого так же сильно, как и все, так что посмотрим», — подчеркнул Д"Онофрио.

Ранее стало известно, что компания Marvel изменила жанр сиквела «Доктора Стрэнджа». Отныне лента описывается как «сверхъестественный приключенческий фильм».

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