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NYP: «Мисс США» 2019 года скончалась в Нью-Йорке

  /   Обновлено: 31 января 2022 05:37
Происшествия
NYP: «Мисс США» 2019 года скончалась в Нью-Йорке
flickr.com  /  Jason Lawrence

Нью-Йорк, 31 января. Чемпионка конкурса красоты «Мисс США» 2019 года Челси Крист скончалась в центре Нью-Йорка. Соответствующей информацией поделилось издание New York Post, ссылаясь на собеседников среди сотрудников правоохранительных органов.

Газета утверждает, что погибшую девушку обнаружили утром в воскресенье, 30 января, на улице, которая прилегала к дому, где она проживала. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.

Крист имела юридическое образование, а после победы в конкурсе «Мисс США» она трудилась корреспондентом развлекательного шоу «Экстра». На сайте программы написано, что Крист была не только «жизненно важной частью» передачи, но и «любимым членом семьи «Экстра». Авторы сообщения также принесли глубочайшие соболезнования родственникам и близким Крист.

Ранее умер народный артист России и режиссер Виктор Мережко. Информацию о трагедии подтвердил российский Союз кинематографистов.

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