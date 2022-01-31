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Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне бензина в Европе

Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне бензина в Европе
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Москва, 31 января. Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе по абсолютным показателям. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Оценка стоимости бензина проводилась среди 32 европейских стран в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан. Согласно сведениям РИА Новости, Казахстан занял первое место, в котором цена АИ-95 за литр составляет лишь 35,7 рубля. Россия оказалась на втором месте, в среднем стоимость топлива в РФ в пределах 51,3 рубля за литр. Третьей стала Белоруссия, где литр бензина в среднем можно приобрести примерно за 61 российский рубль за литр.

Ранее стало известно, что цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума. Средняя стоимость топлива сорта Regular в США достигла 3,4 доллара за галлон.

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