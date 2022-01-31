Юрист Краснова предостерегла арендаторов жилья от нарушения правил проживания

Москва, 31 января. Арендодатель не вправе контролировать качество уборки в сдаваемом жилье, но нарушение правил проживания в домах может послужить причиной досрочного выселения, заявила юрист Светлана Краснова.

Собственник вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора с арендатором, если тот разрушает или портит помещение, сообщила агентству «Прайм» руководитель юридической службы ИНКОМ-Недвижимость.

«Если наниматель жилого помещения использует его не по назначению или систематически нарушает права и интересы соседей, собственник вправе в судебном порядке потребовать выселения нанимателя, предварительно сделав ему предупреждение о необходимости устранения нарушения», — добавила эксперт

Ранее управляющий директор компании «Миэль» Мария Жукова предупредила, что существенное нарушение договора найма жилья является основной причиной его досрочного расторжения собственником и выселения арендаторов. К условиям для выселения жильцов она отнесла проживание не оговоренных в договоре лиц в квартире, несвоевременную оплату найма, использование квартиры не по назначению, нахождение в жилье не оговоренных в договоре животных, систематическое нарушение правил общежития.