Пенсии россиян вновь проиндексируют в феврале из-за роста инфляции

Москва, 31 января. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что пенсии в феврале проиндексируют на 8,6% из-за превысившей прогноз инфляции.

Прогноз по инфляции на 2021 год составлял около 4%. Фактическая инфляция составила 8,4%.

Пенсионеры с 1 февраля вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%. Экономист в беседе с РИА Новости пояснила, что выплаты проиндексируют на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией — на 2,5%.

Также с февраля произойдет индексация регулярных выплат по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал увеличат на 8,4%.

Президент России Владимир Путин ранее предлагал поднять процент индексации социальных выплат выше оценки инфляции. Госдума приняла соответствующую поправку 20 января.