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Смерть Виктора Мережко повергла в шок актера Александра Збруева

Происшествия
Смерть Виктора Мережко повергла в шок актера Александра Збруева
wikipedia.org  /  Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Москва, 31 января. Российский актер Александр Збруев был шокирован новостью о смерти кинематографиста Виктора Мережко.

Режиссер Мережко ушел из жизни на 85-м году жизни. Збруев сказал, что ему сложно поверить в это.

«Ой, какой кошмар! Елки-палки! Ну что творится! Боже ты мой! Да что такое?! Господи! Это сегодня третий человек уже. Это невозможно просто…» — признался актер.

В 1986 году Збруев снимался в кинокартине «Одинокая женщина желает познакомиться», сценаристом которого был Мережко. А в 1999 году они оба приняли участие в его совместном проекте с композитором Евгением Бедненко «Поют звезды театра и кино».

Ранее Союз кинематографистов РФ подтвердил смерть Виктора Мережко. Он известен по таким фильма, как «Ночные забавы», «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Здравствуй и прощай».

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смерть виктор мережко Александр Збруев
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