Автоэксперт Хайцеэр перечислил правила парковки машины зимой

Москва, 31 января. Зимний период является испытанием для водителей. В снежную погоду припарковаться бывает крайне сложно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как лучше парковаться в это время года.

Необходимо проявлять осторожность: оценивать погодные условия, а также возможности автомобиля. Кроме того, важно понимать, что от машины исходит тепло, в связи с чем снег немного проваливается, а в условиях перепада температуры может образоваться лед. Все эти нюансы нужно учитывать во время парковки и не совершать никаких резких маневров, подчеркнул эксперт.

«Существуют различные курсы экстремального вождения, там дают хорошие, важные навыки: как парковать машину, как чувствовать габариты автомобиля», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Специалист также отметил, что зимой нужно иметь с собой набор дополнительных средств: лопату, чтобы посыпать гранитную крошку под колеса, а также размораживатель стекол.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев посоветовал автомобилистам ежедневно проверять состояние колес машины в зимнее время года.