Российские ритейлеры спрогнозировали постепенный рост цен на электронику

Москва, 31 января. Ритейлеры техники и электроники прогнозируют на ближайшее время рост цен на товары.

Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин сообщил РИА Новости, что колебания курса валют могут оказать влияние на цены. Однако это не произойдет внезапно — в течение 2-3 месяцев.

Пресс-служба «Билайна» в свою очередь отмечает, что в январе на стоимость электронных устройств в рознице оказывали влияние окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки. Данная тенденция может продолжиться под влиянием курса рубля. В первую очередь это коснется стоимости смартфонов, указали в компании.

В компании МТС отметили, что кратковременная волатильность валюты почти не отражается на конечной стоимости устройств. Подчеркивается, что компания закупаются большими партиями на несколько месяцев вперед.

Ранее сообщалось, что пять регионов России завершили 2021 год с двузначной инфляцией. Темпы роста цен выше средней отметки в 8,39% были выявлены в 54 регионах страны.