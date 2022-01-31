Режиссеры «Лунного рыцаря» рассказали, как вдохновлялись на создание мрачного сериала

Лос-Анджелес, 31 января. Режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед рассказали, что их работа в жанре ужасов повлияла на работу над предстоящим сериалом в киновселенной Marvel «Лунный рыцарь».

С момента запуска стримингового сервиса Disney+ компания Marvel Studios начала наполнять свою киновселенную не только фильмами, но и сериалами. Однако это были проекты об уже известных героях, включая Алую Ведьму, Вижна, Соколиного глаза, Локи и т. д. Об этом пишет ScreenRant.

Тем не менее в планах у Disney есть и шоу о новых супергероях. Одним из них стал Лунный рыцарь, которого на экранах воплотит Оскар Айзек. Сюжет повествует о Марке Спекторе, морском пехотинце и наемнике, который обретает силы после заключения сделки с египетским лунным богом Хонсю. Это приводит к развитию у него диссоциативного расстройства личности.

Постановщики сериала дали интервью, в котором обсудили свой проект. Они сравнили его с другими работами.

«Нам звонят не для того, чтобы заниматься такими шоу как "Два с половиной человека". Это материал, похожий на то, что мы уже делаем. "Архив 81" определенно разделяет ДНК с нашими предыдущими фильмами "Ломка" и "Паранормальное". Вы увидите нечто похожее с "Лунным рыцарем"», — рассказали режиссеры.

Ранее стало известно, что режиссер Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом фильма «Отряд самоубийц». Раскрывать детали проекта он не стал, но сообщил о смене жанра.