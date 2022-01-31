Дрю Бэрримор отправила теплое послание Тому Холланду

Лос-Анджелес, 31 января. Голливудская актриса Дрю Бэрримор отправила публичное теплое послание своему коллеге Тому Холланду. Через аккаунт в Instagram она восхитилась звездой кинофраншизы «Человек-паук».

Артистка уже более 10 лет не только появляется в кадре, но и сидит непосредственно перед камерой. Именно как режиссер она в 2011 году впервые встретилась с Холландом. Дрю опубликовала в соцсетях совместное фото, под которым вспомнила знакомство с Томом.

«Я помню, как встретила тебя. Когда это было? 2011 год? И я была так очарован тобой. Я только что посмотрела твой фильм и мы встречались по поводу проекта, которым я собиралась руководить, и я действительно думала, что вы самый впечатляющий и невероятный человек, а также такой необыкновенный талант!» — отметила Бэрримор.

Она добавила, что наблюдает за взрослением актера. Он сыграл Человека-паука и дорос до роли танцора Билли Эллиота, а также Фреда Астера.

«Каждый раз, когда я вижу тебя, я вспоминаю этот момент, и теперь у меня тоже есть запись об этом! Я посылаю тебе и твоей даме все самое лучшее! Как всегда, я подбадриваю вас!» — резюмировала актриса.

Ранее стало известно, что сценарий компьютерно-анимационного фильма «Супербратья Марио» держится в строжайшем секрете. Об этом рассказал голливудский актер Чарли Дэй.