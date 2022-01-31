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Посол Алипов назвал Россию главным партнером Индии в оборонной сфере

Армия
Посол Алипов назвал Россию главным партнером Индии в оборонной сфере
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 31 января. Россия остается главным партнером Индии в военно-технической и оборонной сфере, доля российских вооружений в республике составляет 70%, сообщил вновь назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Дипломат отметил, что на индийском рынке существует ожесточенная конкуренция. Россия соперничает «с основными производителями передового вооружения», в том числе с США, Францией и Израилем. Высокую заинтересованность в оборонном рынке Индии проявляют Швеция и Италия, отметил Алипов. Тем не менее главным партнером республики в оборонной сфере остается Россия, подчеркнул в интервью газете «Известия» посол.

«По разным подсчетам доля наших вооружений в Индии по-прежнему составляет до 70%. Так что в этом смысле мы остаемся главным партнером республики в военно-технической и оборонной сфере», — заявил Алипов.

По его словам, в настоящее время речь идет о кооперации с Индией «в плане совместного производства вооружений», а также передачи оборонных технологий. Россия остается «на первых ролях» и в этом контексте.

Ранее индийские военные приступили к развертыванию первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Уже в начале апреля первый комплекс будет поставлен на боевое дежурство.

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