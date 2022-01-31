Исследование: жители России в среднем могут купить более 900 литров бензина в месяц

Москва, 31 января. Россияне на среднюю месячную зарплату могут приобрести более 900 литров бензина, по этому показателю Россия опережает многие страны Восточной Европы, следует из рейтинга РИА Новости.

Специалисты провели расчеты на основании официальной статистики государств. Выяснилось, что жители России могут приобрести на среднемесячную зарплату порядка 920 литров 95-го бензина.

«Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию», — цитирует исследование РИА Новости.

В рейтинге Россия расположилась на 17 месте из 32, заняв позицию между Казахстаном и Словенией. В Европе самым доступным для местных жителей бензином может похвастаться Люксембург. Граждане герцогства могут купить на средние зарплаты 2,3 тысячи литров топлива. В топ-5 также вошли Норвегия, Австрия, Великобритания и Дания.

Замыкает рейтинг Украина, жители которой могут купить на среднюю зарплату лишь 384 литра бензина. Внизу списка также оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.

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