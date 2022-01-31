Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 04:03
04:03
Шоу-бизнес
Дрю Бэрримор отправила теплое послание Тому Холланду
04:00
Шоу-бизнес
Это мой брат с огромным потенциалом: режиссер Максим Бриус об актере Алексее Нилове
03:57
Армия
Посол Алипов назвал Россию главным партнером Индии в оборонной сфере
03:41
Экономика
Исследование: жители России в среднем могут купить более 900 литров бензина в месяц
03:38
Общество
Заразившийся «Омикроном» после вакцинации генетик Северинов описал симптомы болезни
03:23
Армия
Глава ЛНР Пасечник сообщил о стягивании Украиной тяжелого вооружения в Донбасс
03:20
Общество
Количество проданных в России автозапчастей увеличилось на треть в 2021 году
03:19
Происшествия
Автомобиль влетел в здание при двойном ДТП на востоке Петербурга
03:07
Политика
Times: новые санкции Лондона могут затронуть активы российских энергокомпаний
02:48
Общество
Риск повторного заражения «Омикроном» оказался в разы выше по сравнению с «Дельтой»
Все новости

Глава ЛНР Пасечник сообщил о стягивании Украиной тяжелого вооружения в Донбасс

Армия
Глава ЛНР Пасечник сообщил о стягивании Украиной тяжелого вооружения в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Луганск, 31 января. Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. При этом она пытается скрыть свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Луганская Народная Республика не раз сообщала об использовании ВСУ средств радиоэлектронной борьбы, препятствующих работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения. Глава ЛНР уточнил, что беспилотники организации, с помощью которых наблюдатели миссии следят за ситуацией в Донбассе, ежедневно глушатся.

«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии: гаубиц и самоходных орудий», — отметил Пасечник в интервью РИА Новости.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что возможное нападение ВСУ на Донбасс закончится бегством украинских военных.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава ЛНР Пасечник сообщил о стягивании Украиной тяжелого вооружения в Донбасс
украина ЛНР леонид пасечник
Комментировать