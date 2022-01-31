Глава ЛНР Пасечник сообщил о стягивании Украиной тяжелого вооружения в Донбасс

Луганск, 31 января. Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. При этом она пытается скрыть свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Луганская Народная Республика не раз сообщала об использовании ВСУ средств радиоэлектронной борьбы, препятствующих работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения. Глава ЛНР уточнил, что беспилотники организации, с помощью которых наблюдатели миссии следят за ситуацией в Донбассе, ежедневно глушатся.

«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии: гаубиц и самоходных орудий», — отметил Пасечник в интервью РИА Новости.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что возможное нападение ВСУ на Донбасс закончится бегством украинских военных.