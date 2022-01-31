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Количество проданных в России автозапчастей увеличилось на треть в 2021 году

  /   Обновлено: 31 января 2022 03:20
Общество
Количество проданных в России автозапчастей увеличилось на треть в 2021 году
pixabay.com

Москва, 31 января. Продажи автомобильных запчастей значительно увеличились в России за прошедший 2021 год. Так, их количество возросло на 28% по сравнению с 2020 годом, следует из результатов исследования компании «Авито».

Подчеркивается, что в 2021 году российские автомобилисты стали гораздо чаще покупать автомобильные стекла, их продажи увеличились на 56% в сравнении с 2020 годом. При этом детали системы охлаждения водители приобретали на 40% больше, электрооборудование — на 36%, кузовные детали — на 32% и элементы салона на 27%, передают «Известия».

Также известно, что в среднем россияне покупали автомобильные стекла за 3370 рублей, системы охлаждения за 3780 рублей, а электрооборудование за 3360 рублей. При этом кузовные детали и элементы салона в прошлом году обходились автомобилистам в среднем в 5090 и 4410 рублей.

Однако вместе с ажиотажем на автомобильные запчасти в России увеличился и спрос на новые машины. Как спрогнозировал ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, в текущем году резкого повышения стоимости транспорта в бюджетном сегменте не ожидается.

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