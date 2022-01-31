Times: новые санкции Лондона могут затронуть активы российских энергокомпаний

Лондон, 31 января. Британское правительство представит новый пакет санкций против РФ, которые могут затронуть активы российских энергокомпаний. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в кабмине.

Источники газеты сообщают, что ограничительные меры подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Меры будут распространены на физических и юридических лиц, которые имеют для российских властей «стратегическое значение».

Ранее британская газета Telegraph сообщала, что Лондон начал подготовку санкций против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Британские власти допускают поддержку отключения России от платежной системы SWIFT.