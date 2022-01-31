Адвокат Кудерко напомнила о новых послаблениях для должников с 1 февраля

Москва, 31 января. Должников по исполнительным производствам с денежными требованиями с 1 февраля ожидают поправки, обеспечивающие некоторые послабления. В чем заключается их суть, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Она объяснила, что теперь должники будут иметь право на условный минимум денежных средств, которые каждый месяц должны оставаться в их распоряжении. По словам Кудерко, гарантированный доход будет находиться на уровне прожиточного минимума согласно социально-демографической группе, к которой относится гражданин. Об этом Кудерко сообщила в беседе с «Праймом».

«Нововведение будет применяться не автоматически с 1 февраля, а на основании заявления должника, поданного в службу судебных приставов в которой ведется исполнительное производство. К заявлению необходимо будет приложить реквизиты банковской карты или счета, на который перечисляется доход, сведения о размере дохода, источнике его получения», — добавила адвокат.

Также ранее в России увеличился перечень доходов, с которых граждане могут взыскивать алименты. Как сообщили в службе судебных приставов, данные изменения позволят избежать бумажной волокиты и лишних обращений в суд.