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Режиссер Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса

Общество
Режиссер Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса
ru.wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 31 января. Российский киноактер и режиссер Виктор Мережко умер от осложнений COVID-19. Об этом сообщила дочь артиста Мария.

Она сообщила в беседе с «Комсомольской правдой», что режиссер заболел в декабре. Мережко плохо переносил заболевание. 10 января на компьютерной томографии выяснилось, что одно легкое артиста поражено на 90 процентов, второе — на 95 процентов. После этого его поместили в реанимацию.

Мария сообщила, что петербургские врачи смогли стабилизировать состояние Мережко и очистить его легкие до 65 процентов. Позже у режиссера появились осложнения, отнялась нога.

Врачи провели операцию под наркозом, во время которой нашли сгусток крови. Через неделю после артист скончался, сообщила Мария.

Ранее в российском Союзе кинематографистов сообщили о смерти Мережко. Причины ухода артиста из жизни не оглашались.

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петербург коронавирус виктор мережко
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