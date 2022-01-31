Режиссер Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса

Санкт-Петербург, 31 января. Российский киноактер и режиссер Виктор Мережко умер от осложнений COVID-19. Об этом сообщила дочь артиста Мария.

Она сообщила в беседе с «Комсомольской правдой», что режиссер заболел в декабре. Мережко плохо переносил заболевание. 10 января на компьютерной томографии выяснилось, что одно легкое артиста поражено на 90 процентов, второе — на 95 процентов. После этого его поместили в реанимацию.

Мария сообщила, что петербургские врачи смогли стабилизировать состояние Мережко и очистить его легкие до 65 процентов. Позже у режиссера появились осложнения, отнялась нога.

Врачи провели операцию под наркозом, во время которой нашли сгусток крови. Через неделю после артист скончался, сообщила Мария.

Ранее в российском Союзе кинематографистов сообщили о смерти Мережко. Причины ухода артиста из жизни не оглашались.