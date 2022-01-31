КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты

Пхеньян, 31 января. Северная Корея подтвердила проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности.

КНДР запустила баллистическую ракету 30 января в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 800 километров. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это седьмой запуск с начала 2022 года. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБ) после предполагаемого ракетного пуска КНДР. Отмечается, что 30 января минобороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии японского премьера был создан кризисный штаб.