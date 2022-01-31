СКР окончательно подтвердил подлинность останков расстрелянной царской семьи Романовых

Екатеринбург, 31 января. Проведенные экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.

Представитель Следственного комитета России в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», показанном на Первом канале, заявила, что выводы современного следствия совпали с итогами историко-архивной экспертизы.

Следователи подтвердили, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны император Николай II, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия), а также их сын Алексей. Также были расстреляны те лица, которые «остались им верными до конца».

В июле 2018 года представитель СК сообщил, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. В июле 2020 года Молодцова сообщила журналистам, что найденные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи доказали последние экспертизы. Однако для признания Русской православной церковью требуется решение Архиерейского собора, заявил он.