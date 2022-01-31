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Markíza: жители Словакии считают США и НАТО виновными в эскалации вокруг Украины

Политика
Markíza: жители Словакии считают США и НАТО виновными в эскалации вокруг Украины
Федеральное агентство новостей

Братислава, 31 января. Жители Словакии возлагают ответственность за напряженность вокруг Украины и в Прибалтике на США и НАТО. Об этом сообщил местный телеканал Markíza со ссылкой на итоги опроса населения республики.

В опросе, который проходил с 19 по 26 января, участвовали 1017 граждан Словакии. Они ответили на вопрос, кто виноват в эскалации ситуации на российско-украинской границе, а также в Прибалтике. Так, 44,1% респондентов ответили, что ответственность лежит на США и НАТО.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками размещение дополнительных сил на восточном фланге Североатлантического альянса. Подразделения военного блока могут быть дислоцированы в Румынии, Болгарии и Венгрии.

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сша нато словакия
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