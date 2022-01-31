Россия выразила заинтересованность в укреплении связей Индии и ОДКБ

Нью-Дели, 31 января. Россия заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с ОДКБ. Контакты уже установлены.

Индия наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона. Об этом заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов «Известиям».

«Мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией», — сказал Алипов.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал совместные учения России и Белоруссии внутренним делом стран. Он подчеркнул, что грядущие военные учения имеют сугубо оборонительный характер.