СК: легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась

Москва, 31 января. Легенда об отсечении голов представителей царской семьи Романовых после расстрела в 1918 году не подтвердилась следствием, заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.

В документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено» в эфире Первого канала генерал-майор юстиции отметила, что существовала легенда о том, что головы членов семьи Романовых увезли в Москву в качестве доказательства их гибели.

Эксперты провели историко-архивную экспертизу и не обнаружили ни одного документа, мемуарного воспоминания или протокола допроса «следственных действий» расследовавшего в 1919 году убийство императорской семьи по поручению «верховного правителя России» Александра Колчака юриста Николая Соколова о том, где «хотя бы как-то или кто-то говорил об отчленении голов», отметила Молодцова.

«Этого не было», — подчеркнула следователь.

Основным доводом этой версии ранее было то, что на месте вероятного уничтожения тел царской семьи не обнаружили крупных костных фрагментов зубов, отметил историк Евгений Пчелов. Кроме того, были найдены шейные цепочки «со следами срубания». Однако это не говорит об отрубании голов, считает историк.

Ранее Следственный комитет России выпустил второй том книги «Преступление века. Материалы следствия». Книга рассказывает об этапах расследования убийства семьи и приближенных Российского императора Николая II.