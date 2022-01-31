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Кинокритик Галицкая умерла от последствий COVID-19

Происшествия
Кинокритик Галицкая умерла от последствий COVID-19
pixabay.com  /  Artem_Apukhtin

Москва, 31 января. Скончалась одна из наиболее известных кинокритиков России, член Гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая, сообщили ее друзья в соцсети Facebook.

Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал развившийся на фоне COVID-19 инсульт. Галицкую госпитализировали с пневмонией в пятницу, 28 января. Журналист Ксения Ларина сообщила, что кинокритик даже не успела никому сообщить об ухудшении состоянии и оставалась одна. Дверь квартиры Галицкой вскрывали вызванные родными специалисты МЧС.

Ранее советский актер Леонид Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. Артист ушел из жизни вскоре после выписки из больницы. Он несколько недель лечился от пневмонии, однако затем его перевели в хоспис. Источник из окружения Куравлева сообщил ФАН, что причиной смерти актера стала остановка сердца.

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