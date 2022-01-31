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Почти 40% российских компаний используют виртуальных помощников на основе ИИ

Технологии
Почти 40% российских компаний используют виртуальных помощников на основе ИИ
pixabay.com  /  geralt

Москва, 31 января. Виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта (ИИ) используют 38% компаний в России, заявил директор по продуктам и технологиям группы Т1 Александр Рожков.

Роботизированные помощники задействованы в различных бизнес-процессах у крупнейших банков страны, в том числе в «Сбере», «Тинькофф», «Альфе», ВТБ и «Райффайзене», сообщают «Известия». В некоторых финансовых организациях такие помощники самостоятельно обрабатывают около 90% входящих обращений.

«Специализированные, заточенные под определенные бизнес-задачи и отрасли голосовые помощники на базе ИИ будут ежегодно расти не менее чем в два раза, на 100–120%. Сейчас в них заинтересованы медицина, HoReCa, e-commerce и ритейл, туризм, индустрия красоты и другие сферы», — заявил Рожков.

Российские кредитные организации начали эксперименты с визуализацией персонажей. Банки смогут использовать технологию в офисах самообслуживания, отмечает руководитель центра экспертизы компании «Форсайт» Алексей Выскребенцев. Банки без сотрудников будут возможны уже в течение пяти лет, считает специалист.

Ранее в пресс-службе Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) «2035» сообщили, что сервис по подбору сотрудников при помощи искусственного интеллекта поможет многим компаниям автоматизировать работу кадровых служб. Такой процесс автоматизации возможен уже на этапе оценки резюме кандидата.

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