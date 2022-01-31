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Минтруд России: свыше трети выпускников вузов не работают по специальности

Общество
Минтруд России: свыше трети выпускников вузов не работают по специальности
pixabay.com  /  PD

Москва, 31 января. Более трети выпускников российских вузов по окончании обучения не могут найти работу по специальности. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Она подчеркнула, что зачастую молодые специалисты не могут конкурировать с соискателями, имеющими практические знания. Как отметила генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова, в условиях острого дефицита кадров работодатели все же готовы устраивать студентов. Однако при наличии выбора в большинстве случаев они отдают предпочтение кандидатам, имеющим опыт работы даже при отсутствии образования, передают «Известия».

«Но ряд компаний обучает студентов и выпускников под свои задачи и процессы, инвестируют в их опыт, понимая, что база, полученная в университете, уже есть. Так, например, сейчас наблюдается тенденция, когда студентов, изучающих программы по информационной безопасности и IT, разбирают уже на третьем курсе университета», — добавила Крылова.

Помимо этого, увеличение спроса на молодых специалистов в IT-индустрии также подтвердило исследование онлайн-сервиса SuperJob. Так, востребованность программистов в столице России за прошедший год поднялась на 75%, а в Петербурге этот показатель подскочил на 83%.

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