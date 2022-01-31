Минтруд России: свыше трети выпускников вузов не работают по специальности

Москва, 31 января. Более трети выпускников российских вузов по окончании обучения не могут найти работу по специальности. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Она подчеркнула, что зачастую молодые специалисты не могут конкурировать с соискателями, имеющими практические знания. Как отметила генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова, в условиях острого дефицита кадров работодатели все же готовы устраивать студентов. Однако при наличии выбора в большинстве случаев они отдают предпочтение кандидатам, имеющим опыт работы даже при отсутствии образования, передают «Известия».

«Но ряд компаний обучает студентов и выпускников под свои задачи и процессы, инвестируют в их опыт, понимая, что база, полученная в университете, уже есть. Так, например, сейчас наблюдается тенденция, когда студентов, изучающих программы по информационной безопасности и IT, разбирают уже на третьем курсе университета», — добавила Крылова.

Помимо этого, увеличение спроса на молодых специалистов в IT-индустрии также подтвердило исследование онлайн-сервиса SuperJob. Так, востребованность программистов в столице России за прошедший год поднялась на 75%, а в Петербурге этот показатель подскочил на 83%.