Минюст раскритиковал проект по переводу самолетов в нацреестр

Москва, 31 января. Проект перевода самолетов российских авиакомпаний в национальный реестр получил критику Минюста РФ.

Согласно проекту, требования регистрации права собственности на воздушные суда будут отменены, останется только положение о регистрации самих самолетов. Однако Минтранс заявил, что оба этих положения дублируют друг друга, передают «Известия».

При этом в ведомстве отметили, что, например, владельцы воздушных судов пока предпочитают регистрации в российской юрисдикции Бермуды и Ирландию из-за налоговых льгот и понятной процедуры оформления. А это в свою очередь осложняет оборот самолетов, что станет причиной судебных разбирательств.

Ранее стало известно, что Вьетнам начал получать российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130, которые заменят чехословацкие L-39.