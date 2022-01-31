Бундестаг: сертификация «СП-2» в Германии может возобновиться в течение четырех месяцев

Берлин, 31 января. Сертификация «Северного потока — 2» может возобновиться в течение четырех месяцев, оставшихся на проверку. Об этом сообщили в комитете по экономике парламента ФРГ.

Ранее оператор компании Nord Stream 2 AG учредил дочернюю структуру в Германии, что является необходимым условием для сертификации проекта в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Немецкий регулятор сообщил «Известиям», что процедура будет возобновлена лишь после передачи всех активов дочерней компании, а также проверки полного пакета документов. Конкретный срок проведения проверок неизвестен. При этом в бундестаге не исключают, что правительство ФРГ на фоне ухудшения ситуации в Германии может все-таки включить трубопровод в санкционный перечень.

Ранее МИД Германии заявил о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за Украины. Ограничения против трубопровода начнут действовать в случае обострения ситуации в стране, отметили в ведомстве.