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Бундестаг: сертификация «СП-2» в Германии может возобновиться в течение четырех месяцев

  /   Обновлено: 31 января 2022 00:49
Общество
Бундестаг: сертификация «СП-2» в Германии может возобновиться в течение четырех месяцев
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 31 января. Сертификация «Северного потока — 2» может возобновиться в течение четырех месяцев, оставшихся на проверку. Об этом сообщили в комитете по экономике парламента ФРГ.

Ранее оператор компании Nord Stream 2 AG учредил дочернюю структуру в Германии, что является необходимым условием для сертификации проекта в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Немецкий регулятор сообщил «Известиям», что процедура будет возобновлена лишь после передачи всех активов дочерней компании, а также проверки полного пакета документов. Конкретный срок проведения проверок неизвестен. При этом в бундестаге не исключают, что правительство ФРГ на фоне ухудшения ситуации в Германии может все-таки включить трубопровод в санкционный перечень.

Ранее МИД Германии заявил о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за Украины. Ограничения против трубопровода начнут действовать в случае обострения ситуации в стране, отметили в ведомстве.

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германия бундестаг Северный поток — 2
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