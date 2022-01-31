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Замглавы РЖД заявил о нежелании компании быть «цербером» на железной дороге

  /   Обновлено: 31 января 2022 00:37
Экономика
Замглавы РЖД заявил о нежелании компании быть «цербером» на железной дороге
ИА «Народные новости»  /  Руслан Тимербаев

Москва, 31 января. РЖД не должна выступать как «цербер» и подвергаться из-за этого критике. Информация должна быть доступна не только железнодорожникам, но и портовикам, заявил замглавы компании Алексей Шило.

Так он прокомментировал ситуацию с брошенными вагонами на путях и заторами в морских портах. Чтобы исправить ситуацию, РЖД направила в Минтранс проект новых правил перевозки смерзающихся грузов, передает РБК.

Грузоотправителей предлагается сделать ответственными за подготовку грузов к перевозке зимой. Получатели должны будут оснастить места по приемке товаров спецоборудованием для разогрева. Улучшить ситуацию можно и с помощью подключения портов к инфосистемам компании.

«Мы хотим, чтобы не РЖД выступали как цербер и потом подвергались критике, а выступаем за нормальные отношения, основанные на общем доступе к информации», — заявил Шило.

Ранее замглавы компании заявил, что транзитные перевозки контейнеров по сети РЖД вырастут до четырех миллионов TEU к 2027 году.

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