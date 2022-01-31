Спрос на маски и респираторы увеличился в России на фоне мутации «Омикрон»

Москва, 31 января. Увеличение спроса на маски и респираторы наблюдается на территории России на фоне распространения коронавирусной мутации «Омикрон».

Российские граждане в течение января приобрели больше на 47% масок и на 19% респираторов в сравнении с ноябрем. Об этом свидетельствует информация ресурса ОФД. При этом средства для личной защиты начали скупать и большими объемами. Таким образом россияне делают запасы.

Спрос меняется от одного российского региона к другому региону. На этот показатель влияют ограничительные меры. Соответствующим выводом поделились аналитики. На стоимость масок и респираторов при этом влияет и ажиотаж. Материал об этом подготовило издание «Известия».

Для россиян недавно составили список способов, которые помогут определить уровень безопасности защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции.