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Спрос на маски и респираторы увеличился в России на фоне мутации «Омикрон»

Общество
Спрос на маски и респираторы увеличился в России на фоне мутации «Омикрон»
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 31 января. Увеличение спроса на маски и респираторы наблюдается на территории России на фоне распространения коронавирусной мутации «Омикрон».

Российские граждане в течение января приобрели больше на 47% масок и на 19% респираторов в сравнении с ноябрем. Об этом свидетельствует информация ресурса ОФД. При этом средства для личной защиты начали скупать и большими объемами. Таким образом россияне делают запасы.

Спрос меняется от одного российского региона к другому региону. На этот показатель влияют ограничительные меры. Соответствующим выводом поделились аналитики. На стоимость масок и респираторов при этом влияет и ажиотаж. Материал об этом подготовило издание «Известия».

Для россиян недавно составили список способов, которые помогут определить уровень безопасности защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции.

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