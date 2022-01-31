Пять регионов России завершили 2021 год с двузначной инфляцией

Москва, 31 января. Дагестан, Калмыкия, Хакасия, Алтайский край и Севастополь завершили 2021 год с инфляцией 10,2–11,8%. Об этом свидетельствуют данные ЕМИСС.

«Известия» информируют, что инфляция в России на конец минувшего года составила 8,39%, что стало рекордом с 2015-го. Ситуация с двузначной инфляцией сложилась в декабре в Дагестане (11,82%), Калмыкии (11,5%), Хакасии (10,22%), а также в Алтайском крае (10,2%) и Севастополе (10%).

Также в десятку регионов с самыми высокими уровнями инфляции вошли Ивановская (9,94), Тамбовская (9,9) и Курская области (9,8%), а также Московская (9,76%) и Калининградская области (9,49%). Темпы роста цен выше средней отметки в 8,39% были выявлены в 54 регионах страны.

Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,2%. Заметнее всего за неделю среди продовольственных товаров подорожали сахар, гречневая крупа, маргарин, творог и макаронные изделия (+0,7%).