Половину работников не тревожит новая волна «Омикрона» в России

Москва, 31 января. Новая волна COVID-19 и риски введения локдаунов из-за распространения штамма «Омикрон» не вызывает опасений у 47% работников в России, показало исследование HeadHunter.

За свое здоровье и близких боятся 39% респондентов, 16% — опасаются снижения доходов, 10% — переживают из-за роста расходов и возможности остаться без работы, сообщает газета «Известия». По данным ВЦИОМ от апреля 2020 года, заболеть коронавирусом опасались 77% россиян.

Больше всего новая волна коронавируса беспокоит опрошенных в Петербурге, Московской области и Москве. Такой ответ дали 60%, 44% и 42% респондентов в этих регионах. Меньше всего распространение «Омикрона» волнует IT-специалистов. Этим вопросом не озабочены 58% работников в этой сфере.

Ранее президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил, что снижение смертности на фоне роста заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон» внушает оптимизм. По словам специалиста, рост заболеваемости COVID-19 в России и мире, сопровождающийся снижением показателя смертности, указывает на то, что в подавляющем большинстве случаев инфекция протекает не в тяжелой форме.