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Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вклады
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Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вклады

Общество
Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вклады
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому малообеспеченные россияне смогут открыть социальные вклады и счета.

Согласно документу, процентная ставка по данным вкладам будет на один процентный пункт превышать значение ключевой. При этом граждане могут открыть исключительно один такой депозит в рублях не более чем на 100 тысяч рублей. Кроме того, вложения в иностранной валюте не разрешены, передают «Известия».

Кредитная организация не вправе взимать плату за открытие социального счета, обслуживание и ряд других услуг, включая операции до 15 тыс. рублей в течение месяца. Список критериев для россиян, которые смогут воспользоваться этой возможностью, указан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Целью данной инициативы является обеспечение гарантированного дохода по счетам и депозитам гражданам с низким доходом.

Ранее стало известно, что Правительство России может внедрить новые льготы для детей из малообеспеченных семей. Руководство предложило помогать семьям с низким доходом одеждой, обувью и спортивными товарами.

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