Малообеспеченные жители России смогут открыть социальные вклады

Москва, 31 января. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому малообеспеченные россияне смогут открыть социальные вклады и счета.

Согласно документу, процентная ставка по данным вкладам будет на один процентный пункт превышать значение ключевой. При этом граждане могут открыть исключительно один такой депозит в рублях не более чем на 100 тысяч рублей. Кроме того, вложения в иностранной валюте не разрешены, передают «Известия».

Кредитная организация не вправе взимать плату за открытие социального счета, обслуживание и ряд других услуг, включая операции до 15 тыс. рублей в течение месяца. Список критериев для россиян, которые смогут воспользоваться этой возможностью, указан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Целью данной инициативы является обеспечение гарантированного дохода по счетам и депозитам гражданам с низким доходом.

Ранее стало известно, что Правительство России может внедрить новые льготы для детей из малообеспеченных семей. Руководство предложило помогать семьям с низким доходом одеждой, обувью и спортивными товарами.