Госдума может принять закон о запрете уничтожения продуктов питания

Москва, 31 января. Россиянам могут запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными.

В скором времени в Госдуму будут внесен законопроект о запрете уничтожения продуктов. Авторы проекта предлагают использовать продукты для государственных и муниципальных нужд. Эксперты считают, что низкое качество контроля за системой утилизации может быть выгодно тем, кто перепродает подобные товары. Об этом сообщают «Известия».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — сказано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания с 1 февраля 2022 года. Прежде всего, стоит готовиться к подорожанию сладостей. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад.