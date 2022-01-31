Ежемесячная плата по ипотеке в России может вырасти на 21% за полгода

Москва, 31 января. Рост цен на жилье, повышение средних ипотечных ставок могут привести к увеличению ежемесячной платы по ипотеке за полгода в России на 21%, спрогнозировали эксперты.

Новостройки в этом году могут подорожать на 15%, что спровоцировано увеличением цен на стройматериалы и нехваткой рабочей силы. Вслед за новым жильем, вырастет стоимость и на вторичку, передают «Известия».

По прогнозу замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет увеличится на 21%, если жилье подорожает лишь на 5% в первые полгода, а ипотечная ставка вырастет до 12%.

В этом случае общая переплата вырастет на 32%, а стоимость покупки — на 19%. В Минстрое России не стали комментировать неподтвержденные прогнозы. Там также отметили, что не прогнозируют снижения доступности жилья.

Покупки автомобилей в режиме онлайн становятся все более популярными в России. В 2021 году больше всего россияне покупали через интернет-портал модели Hyundai Creta и Solaris.