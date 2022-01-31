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Спрос на крупную и мелкую бытовую технику значительно увеличился в России

Экономика
Спрос на крупную и мелкую бытовую технику значительно увеличился в России
pixabay.com

Москва, 31 января. Продажи крупной и мелкой бытовой техники резко подскочили в России с начала этого года. В чем заключаются причины возникшего ажиотажа, рассказали представители популярных ретейлеров.

Согласно данным «AliExpress Россия», среди некоторых категорий спрос на бытовую технику в первых неделях января вырос в четыре-пять раз относительно показателей прошлого года. По мнению представителей ретейлеров, резкое увеличение продаж обусловлено очередным всплеском заболеваемости COVID-19 в стране. Как отметили в пресс-службе «Ситилинка», россияне подготавливаются к длительному карантину и удаленной работе, из-за чего они стремятся обустроить быт, передают «Известия».

«Январь — обычно спокойный месяц, так как покупатели уже закупились перед Новым годом и только готовятся к "гендерным" праздникам ... В этом году в период с 21 по 24 января мы видим увеличение спроса на технику. Это можно объяснить как началом нового периода удаленной работы, так и желанием обустроить дом во время карантина», — добавили в компании.

Однако вместе с бытовой техникой россияне также стали чаще покупать и продуктовые товары в 2021 году. Как следует из данных исследования NielsenIQ, наибольшим спросом в стране пользовались свежие продукты и готовая еда.

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россияне продажи спрос бытовая техника
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