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Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тыс. ресурсов в январе 2022 года

Общество
Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тыс. ресурсов в январе 2022 года
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 31 января. Роскомнадзор в течение января 2022 года ограничил доступ или заблокировал свыше 1,6 тыс. фейковых ресурсов.

Самая распространенная схема заключается в продаже сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Также популярными оказались ресурсы со сведениями о незаконной финансовой деятельности. Сообщается, что в течение прошлого года наиболее распространенной была эта же тема.

Общественная палата составила список и других тем для фейковых сообщений. В этот перечень вошла недостоверная информация о событиях на территории Казахстана, о введении локдаунов, о минировании и чрезвычайных происшествиях. Соответствующий материал подготовило издание «Известия».

Аферисты также используют фишинговые ресурсы, которые маскируются под сайты по продаже билетов на концерты. Таким образом злоумышленники крадут деньги у обычных россиян.

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