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Шереметьево занял второе место в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы

Общество
Шереметьево занял второе место в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 января. Аэропорт Шереметьево стал вторым самым загруженным среди европейских воздушных гаваней. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы.

Согласно данным ACI, наибольшее число пассажиров в 2021 году удалось обслужить Турции и России. На первом месте оказался международный аэропорт Стамбул. По имеющейся информации, в 2021 году он принял примерно 37 миллионов пассажиров.

«На втором месте расположился международный аэропорт Шереметьево в Москве — 30 943 456 пассажиров, на третьем — аэропорт имени Шарля де Голля в Париже — 26 201 698 пассажиров, на четвертом — амстердамский аэропорт Схипхол и на пятом — аэропорт Домодедово в Москве», — отметило агентство.

Ранее стало известно, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2021 году составил 112 миллионов человек. Этот показатель сопоставим с допандемийным 2019 года.

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