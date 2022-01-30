МИД Словакии посоветовал своим гражданам не ездить на Украину

Братислава, 30 января. МИД Словакии порекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.

Ведомство назвало ситуацию в сфере безопасности непредсказуемой. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», — говорится в рекомендации ведомства.

МИД Словакии заявил, что поездки на Украину допустимы только в неотложных случаях. Он также призвал граждан воздержаться от путешествий в Крым.

Россия не раз отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее канадские власти приняли решение отозвать семьи дипломатов и не использованных в оперативной работе сотрудников собственного посольства на территории Киева. Правительство отметило, что продолжает внимательно наблюдать за развитием событий на территории Украины. Однако безопасность граждан Канады остается приоритетом для властей страны.