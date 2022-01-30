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Экономист Мур назвал расходы Байдена самым опасным вирусом

Политика
Экономист Мур назвал расходы Байдена самым опасным вирусом
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 января. Государственные расходы президента США Джо Байдена являются самым опасным вирусом. Об этом заявил экономист Стивен Мур.

Эксперт вспомнил, как прибыл в Вашингтон в 1985 году. Тогда страной руководил экс-президент США Рональд Рейган. При нем был утвержден бюджет в 1 трлн долларов, что по тем временам было немыслимо, и они этим не очень гордились. Дефицит составил 200 млрд долларов и 6% ВВП США. Об этом пишет Fox News.

«Теперь перенесемся на 37 лет вперед. Бюджет сегодня нигде не приближается к 1 трлн долларов. В 2021 году, в первый год пребывания президента Джо Байдена на посту, федеральные расходы составили чуть менее 7 трлн долларов. Таким образом, менее чем за четыре десятилетия бюджет вырос в семь раз. Гораздо быстрее, чем инфляция. Гораздо быстрее, чем экономика. Правительство сейчас поглощает экономику», — отметил Мур.

Экономист Мур назвал расходы Байдена самым опасным вирусом
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что правительство тратит до 30% национального ВВП. Если же добавить местные и государственные расходы, то цифра увеличится до 40%. Власти отдали сотни миллиардов на программы страхования от безработицы, но при этом без надлежащего контроля. В результате доллары достались преступникам, живущим в Нигерии, Южной Африке и Мексике.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в интервью для ФАН заявил, что при нынешнем американском президенте Джо Байдене определенные международные программы в Европе могли начать наполняться большими финансовыми вливаниями из США.

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