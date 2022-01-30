Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 23:30
23:30
Политика
Экономист Мур назвал расходы Байдена самым опасным вирусом
23:21
Происшествия
Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру
23:12
Происшествия
Режиссер Мережко скончался на 85-м году жизни
23:03
Происшествия
Два человека скончались в результате страшной аварии под Самарой
23:00
Общество
Никакого снобизма: актер Евгений Дятлов рассказал, каким ему запомнился Леонид Куравлев
22:59
Политика
FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России
22:42
Весь мир
Миротворцы ООН укрыли боевиков от армии ЦАР на собственной базе
22:41
Политика
Читатели Breitbart заявили о заинтересованности Байдена в эскалации вокруг Украины
22:26
Весь мир
Премьер Мали обвинил Францию в многочисленных преступлениях на территории Африки
22:18
Политика
Глава МИД Украины Кулеба призвал к дипломатическому взаимодействию с Россией
Все новости

Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру

Происшествия
Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Белгород, 30 января. Мужчина убил двух женщин в городе Губкин Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник убил свою 41-летнюю сожительницу, а затем ее 56-летнюю сестру, проживавшую в селе Аверино Губкинского района. После совершения убийства мужчина вернулся к себе домой, где и был задержан. По имеющимся данным, ранее ему уже приходилось отбывать срок за убийство. Кроме того, источник ТАСС отметил, что одна из убитых женщин была адвокатом.

Ранее стало известно, что мужчину, убивший женщину в Сочи, приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру
убийство белгородская область губкин
Комментировать