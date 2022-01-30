Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру

Белгород, 30 января. Мужчина убил двух женщин в городе Губкин Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник убил свою 41-летнюю сожительницу, а затем ее 56-летнюю сестру, проживавшую в селе Аверино Губкинского района. После совершения убийства мужчина вернулся к себе домой, где и был задержан. По имеющимся данным, ранее ему уже приходилось отбывать срок за убийство. Кроме того, источник ТАСС отметил, что одна из убитых женщин была адвокатом.

Ранее стало известно, что мужчину, убивший женщину в Сочи, приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков.