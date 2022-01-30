Режиссер Мережко скончался на 85-м году жизни

Москва, 30 января. Народный артист России, сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. Соответствующей информацией поделились в российском Союзе кинематографистов.

Виктор Мережко за время своей карьеры принимал участие в работе над написанием сценария для фильмов «Ночные забавы», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай» и другие. В качестве режиссера он работал над сериалами «Сонька: Золотая Ручка», «Сонька: Продолжение легенды» и другие.

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