Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 23:30
23:21
Происшествия
Житель Белгородской области убил сожительницу и ее сестру
23:12
Происшествия
Режиссер Мережко скончался на 85-м году жизни
23:03
Происшествия
Два человека скончались в результате страшной аварии под Самарой
23:00
Общество
Никакого снобизма: актер Евгений Дятлов рассказал, каким ему запомнился Леонид Куравлев
22:59
Политика
FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России
22:42
Весь мир
Миротворцы ООН укрыли боевиков от армии ЦАР на собственной базе
22:41
Политика
Читатели Breitbart заявили о заинтересованности Байдена в эскалации вокруг Украины
22:26
Весь мир
Премьер Мали обвинил Францию в многочисленных преступлениях на территории Африки
22:18
Политика
Глава МИД Украины Кулеба призвал к дипломатическому взаимодействию с Россией
22:14
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельного пожара в такси в Москве
Все новости

FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России

Политика
FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России
pixabay.com

Лондон, 30 января. Париж и Берлин встревожены из-за воинственной политики Лондона в адрес Москвы.

Великобритания приняла курс США и снабжает Украину противотанковыми установками. Об этом написал колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

«В то время как Берлин и Париж предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — заявил он.

Франция и Германия в свою очередь с тревожностью наблюдают за тем, как Великобритания считает себя активным союзником США. Журналист добавил, что кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: англо-американский и франко-германский.

Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает возможность увеличения численности воинского контингента в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. В сообщении пресс-службы британского премьер-министра Бориса Джонсона говорится, что Лондон готов оказать максимальную помощь НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России
Киев лондон эскалация
Комментировать