FT: Франция и Германия встревожены британской агрессией в адрес России

Лондон, 30 января. Париж и Берлин встревожены из-за воинственной политики Лондона в адрес Москвы.

Великобритания приняла курс США и снабжает Украину противотанковыми установками. Об этом написал колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

«В то время как Берлин и Париж предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — заявил он.

Франция и Германия в свою очередь с тревожностью наблюдают за тем, как Великобритания считает себя активным союзником США. Журналист добавил, что кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: англо-американский и франко-германский.

Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает возможность увеличения численности воинского контингента в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. В сообщении пресс-службы британского премьер-министра Бориса Джонсона говорится, что Лондон готов оказать максимальную помощь НАТО.